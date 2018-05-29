Глава РАН предложил резко поднять стипендии первокурсников

Выплачивать первокурсникам и второкурсникам по 20 тысяч рублей. Такую идею озвучил глава РАН Александр Сергеев.
Для этого, по его мнению, необходим специальный фонд. Его могут спонсировать как государство, так и компании.
Эти средства помогут студентам не тратить время на то, чтобы заработать деньги, и позволят чувствовать себя комфортно. Своей идеей Сергеев поделился на встрече с теми, кто набрал 100 баллов на Едином госэкзамене.
Только в случае, если студент будет финансово обеспечен, он сможет полностью посвятить себя учебе. И тогда на старших курсах станет интересен для работодателя или сможет найти себя в науке. Таково мнение Сергеева.
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