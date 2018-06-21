Раньше было нельзя: народу позволят выбрать день бракосочетания 

Теперь молодожены смогут подать заявление в ЗАГС за месяц или за год до церемонии, при этом выбрав желаемую дату и время. Такой законопроект предложили в Правительстве. Он поступил в электронную базу Госдумы, сообщает ТАСС.
Сейчас союз регистрируют через месяц после подачи заявления. Это во многом неудобно для молодоженов, считают авторы законопроекта. Такое ограничение мешает полноценно спланировать торжество. Также из-за существующей нормы плохо регулируется загруженность органов ЗАГС.
Кроме того, разработчики считают, что настоящая система содержит лазейки для коррупции, так как многие пары хотят зарегистрировать брак в "красивые" даты, но не все при этом могут подать заявление в нужный день.
После вступления изменений в силу молодожены будут иметь возможность подать заявку как лично, так и дистанционно через Госуслуги .
Ранее "Правда.Ру" писала, премьер-министр Российской федерации Дмитрий Медведев на заседании правительства поднял вопрос о работе российских ЗАГСов. В частности, речь шла о сроках подачи заявления для регистрации брака.
Дмитрий Анатольевич отметил, что кабинет министров обсудит законопроект, которое даст молодоженам право выбора даты и времени регистрации брака в ЗАГСе. Медведев добавил, что на данный момент брак регистрируется ровно через месяц после подачи заявления либо через полгода, если заявление было подано через портал государственных услуг. Премьер-министр РФ поделился мнением, что для молодоженов это не всегда может быть удобно.
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