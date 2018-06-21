Раньше было нельзя: народу позволят выбрать день бракосочетания

Теперь молодожены смогут подать заявление в ЗАГС за месяц или за год до церемонии, при этом выбрав желаемую дату и время. Такой законопроект предложили в Правительстве. Он поступил в электронную базу Госдумы, сообщает ТАСС.



Кадыров предложил россиянам отказаться от ЗАГСа

Сейчас союз регистрируют через месяц после подачи заявления. Это во многом неудобно для молодоженов, считают авторы законопроекта. Такое ограничение мешает полноценно спланировать торжество. Также из-за существующей нормы плохо регулируется загруженность органов ЗАГС.

Кроме того, разработчики считают, что настоящая система содержит лазейки для коррупции, так как многие пары хотят зарегистрировать брак в "красивые" даты, но не все при этом могут подать заявление в нужный день.

После вступления изменений в силу молодожены будут иметь возможность подать заявку как лично, так и дистанционно через Госуслуги .

Ранее "Правда.Ру" писала, премьер-министр Российской федерации Дмитрий Медведев на заседании правительства поднял вопрос о работе российских ЗАГСов. В частности, речь шла о сроках подачи заявления для регистрации брака.

Дмитрий Анатольевич отметил, что кабинет министров обсудит законопроект, которое даст молодоженам право выбора даты и времени регистрации брака в ЗАГСе. Медведев добавил, что на данный момент брак регистрируется ровно через месяц после подачи заявления либо через полгода, если заявление было подано через портал государственных услуг. Премьер-министр РФ поделился мнением, что для молодоженов это не всегда может быть удобно.