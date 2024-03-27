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Дмитрий Песков про бессонную ночь после теракта в "Крокусе": в такие моменты не до сна никому, особенно главе государства

Дмитрий Песков описал деятельность Владимира Путина в ночь после теракта 22 марта

1:29
Россия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту "кремлёвского пула" Павлу Зарубину рассказал о бессонной ночи для Владимира Путина 22 марта, когда произошёл теракт в "Крокус Сити Холле".

Дмитрий Песков описал деятельность Владимира Путина в ночь после теракта 22 марта
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Владимир Путин получал доклады в постоянном режиме от руководителей профильных ведомств на протяжении всей ночи, начиная с вечера и до утра, когда все пострадавшие были размещены по больницам, нуждавшиеся в экстренной реанимации были прооперированы, а пожар в здании локализован. 

"В такие моменты никому не до сна, особенно главе государства."

Непосредственными докладчиками по ситуации были руководители силовых ведомств: ФСБ, МВД, СК, отвечавшие за поиск и поимку террористов, а также руководители МЧС и минздрава, губернатор Подмосковья. Курировала помощь раненым и их размещение по больницам вице-премьер Татьяна Голикова

В целом, если провести сравнение работоспособности Владимира Путина с другими руководителями России и СССР, начиная с 1917 года, то нынешний президент может по праву считаться одним из самых трудоспособных руководителей. Эффективность его труда показательна и в связи с его возрастом: Путину в этом году исполнится 72 года. В этом возрасте другие правители уже не отличались высокой работоспособностью: ни Иосиф Сталин, ни Леонид Брежнев уже не могли работать с такой самоотдачей и всё дальше отходили от дел управления. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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