В этом году Крым отмечает десятилетие воссоединения с Россией и подводит итоги главных достижений за это время

Константинов: первое и самое главное достижение - мы вернулись на Родину

1:11 Your browser does not support the audio element. Россия Юг

В этом году Крым отмечает десятилетие воссоединения с Россией.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.

В честь этого события в соцсетях запустили акцию "СпасибоЗаКрым”. И глава крымского парламента Владимир Константинов поделился мнением о трёх главных, по его мнению, достижениях этого десятилетия.

"Первое и самое главное достижение — мы вернулись на Родину, в свою родную цивилизационную среду. Это самое важное. Исполнилась вековая мечта многих крымчан и политиков, которые мечтали, но были уверены, что им не суждено дожить до исполнения этой мечты", — заявил Константинов РИА Новости.

Второе — это уверенность людей в завтрашнем дне.

"Уверенность для людей, для народа — это очень важно: знать точно, что завтра все будет хорошо, мы будем двигаться вперёд, развиваться. Такая уверенность была у советских людей, вплоть до последних лет существования СССР. А затем нас её лишили, заставили думать и выживать в каждый отдельно взятый день. Теперь жизненная перспектива к нам вернулась", — поделился он.

Ну и третье — инфраструктурные улучшения на Крымском полуострове, преобразившие его до неузнаваемости.