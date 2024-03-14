Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не читают всякий вздор

Дмитрий Песков прокомментировал призыв Юлии Навальной саботировать выборы

1:01 Your browser does not support the audio element. Россия

Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента РФ прокомментировал публикации Юлии Навальной — вдовы покойного лидера радикальной либеральной оппозиции, призывавшей саботировать выборы Президента РФ и не ходить на них.

Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Песков кратко ответил, что не читают всякий вздор:

"…мы не читаем такие материалы"

Юлия Навальная после смерти своего жизни пытается перехватить его роль лидера либеральной оппозиции, не обладая, впрочем, лидерскими качествами и популярностью покойного, но пользуясь активной поддержкой западных недругов России. Так в день смерти её мужа она выступала на Мюнхенской конференции вместе с лидерами русофобского дискурса на Западе. Затем она была принята лично президентом США Джо Байденом.

Впрочем едва ли Юлия Навальная сможет стать реальным лидером несистемной оппозиции, а её узнаваемость будет не выше, чем у прочих деятелей либеральной шайки русофобов, которых в России знают только специалисты по политическим движениям и спецслужбы.