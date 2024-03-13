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Госдума за 20 лет не приняла 10 законопроектов о стипендиях студентов

2:14
Россия » Поволжье » Пенза

Низкая стипендия студентов — давняя проблема в России, и история о финансовых трудностях студентов сохраняет свою значимость на протяжении многих лет. В настоящее время минимальная студенческая стипендия в России вызывает вопросы о достаточности для проживания, а также о возможных изменениях в будущем для студентов.

Госдума за 20 лет не приняла 10 законопроектов о стипендиях студентов
Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Различные политические деятели, включая лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, выступали с предложениями увеличить стипендию до уровня, близкого или равного минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Еще в 2011 году Жириновский предлагал увеличить стипендию до 80% от МРОТ.

Однако законопроекты ЛДПР и других партий, направленные на повышение стипендии студентов, неоднократно отвергались. За последние два десятилетия было внесено около 10 законопроектов об этом в Госдуму.

В начале 2000-х годов размер государственной академической стипендии составлял всего лишь несколько сотен рублей, в то время как сегодня минимальная стипендия для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры составляет 1967 рублей. Очевидно, что с такой суммой жить крайне сложно.

По данным опубликованной статистики Forbes, большинство студентов тратят до 30 000 рублей в месяц, причем основные расходы связаны с питанием, транспортом и жильем. Студенты вынуждены работать на стороне, что отрицательно сказывается на качестве их учебы.

Для решения этой проблемы ЛДПР предложила внести законопроект, согласно которому стипендия должна быть не менее МРОТ для студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, обучающихся очно.

Важно отметить, что помимо инициативы по повышению стипендии, ЛДПР также разработала законопроект о поддержке студенческих семей, что особенно актуально в Год семьи в России. Предложено ввести дополнительные стипендии для молодых родителей, обеспечить возможность проживания в общежитиях вместе с детьми и создать благоприятные условия для их воспитания.

Это может стать первым шагом к тому, чтобы присказка о бедном студенте наконец утратила свою актуальность.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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