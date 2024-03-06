Путин поделился планами о развитии и модернизации Юга России

Путин заявил о планах развития Юга России

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Президент России Владимир Путин поделился планами по развитию и модернизации регионов Юга России.

Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

На совещании, посвященном развитию Юга России и Приазовья, глава государства Владимир Путин заявил о масштабных планах по совершенствованию транспортной инфраструктуры региона. В течение ближайших пяти лет планируется возвести и обновить 460 км федеральных и 320 км региональных автомагистралей в Азово-Черноморском крае.

"В целом, мы наметили обширные мероприятия по модернизации дорожной сети Азово-Черноморского региона. В предстоящие пять лет здесь будут построены и реконструированы 460 км федеральных и 320 км региональных дорог. Также будут усовершенствованы подъездные пути к трассе "Таврида", ведущей к южному побережью Крыма", — отметил президент.

Путин подчеркнул необходимость обсуждения перспектив развития автодороги, огибающей Азовское море. Глава государства сообщил о намерениях расширить эту трассу протяженностью 1,4 тыс. км, увеличив количество полос движения с двух до четырех.

Путин отметил важнейшие факторы социально-экономического развития регионов. По словам президента залог успеха кроется в новой инфраструктуре и дорогах.