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Новый тракторный завод открылся в Ростовской области

3:16
Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Сегодня, 5 марта, в Ростове-на-Дону был дан старт работе нового производства — тракторного завода. Завод будет заниматься выпуском не только современных тракторов, но и дорожно-строительной техники. Новые карьерные возможности открываются и для местных жителей, ведь на заводе появятся более тысячи рабочих мест.

Новый тракторный завод открылся в Ростовской области
Фото: https://www.donland.ru/ by Фото правительства Ростовской области

Заместитель председателя правительства Российской Федерации — министр промышленности и торговли Денис Мантуров принял участие в церемонии открытия завода вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, гендиректором "Ростсельмаша" Валерием Мальцевым и президентом промышленного союза "Новое Содружество" Константином Бабкиным.

Денис Мантуров отметил, что ввиду значимости данной продукции для российских аграриев и строителей проект был поддержан льготными займами из Фонда развития промышленности. Напомним, что на покупку основного оборудования для завода было привлечено 4 млрд рублей из Фонда.

Губернатор напомнил, что тракторный завод — не первое открывшееся на Дону предприятие с начала года, таким образом был сделан еще один шаг на пути к технологическому суверенитету страны.

"В юбилейный для "Ростсельмаша" год, год 95-летия, это уже третье производство, которое открывает компания. Здесь будут выпускать современные тракторы различной мощности, а также дорожно-строительную технику — до 5 тысяч единиц в год. Это предприятие, как и два предыдущих — завод сельхозтехники и завод трансмиссий, решает задачи по увеличению локализации импортозамещающей продукции и обеспечению технологического суверенитета страны, которые поставил наш президент В. В. Путин. Общий объем инвестиций по всем трем новым производствам превышает 22,5 млрд. рублей, по итогу на них планируется создать порядка 3,2 тысячи рабочих мест", — заявил Василий Голубев.

Автоматизированное предприятие оснащено оборудованием для гибки и сварки металла, окраски и сборки машин. На предприятии сведен к минимуму человеческий фактор благодаря инструментам бережливого производства и встроенному контролю качества.

Константин Бабкин заявил, что компания будет продолжать инвестировать в развитие производства, а также поздравил сотрудников "Ростсельмаша":

"Сегодня открывается новое пространство, где будут заниматься творчеством: производить новые, прекрасные, умные, производительные машины. Здесь будут строиться карьеры, будет испытываться много прекрасных эмоций".

Также президент промышленного союза выразил благодарность правительству РФ и Ростовской области за эффективную поддержку.

Валерий Мальцев отметил, что собственные производственные площадки позволяют обеспечить около 80% компонентов для выпускаемой техники, тем самым позволяя работать автономно и независимо от поставщиков из других стран.

Также огромным подспорьем для развития донского АПК является программа субсидирования покупки сельхозтехники. Благодаря этому аграрная промышленность в последние годы бьёт рекорды. В 2024 году в регионе размер финансовой поддержки аграриев на покупку техники увеличен до 818 млн рублей.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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