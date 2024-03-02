Путин объявил Всемирный фестиваль молодёжи в России открытым

Президент Владимир Путин дал старт Всемирному фестивалю молодёжи

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Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи. Президент отметил важность межкультурного взаимодействия, "братство народов" в России он назвал величайшей ценностью, определявшей историю России, способствовавшую её успехам. Путин призвал бороться с бедностью и терроризмом, с распространением наркотиков. Путин призвал сохранять традиции предков, не поддаваться диктату и двойным стандартам. Путин назвал Россию "страной возможности" и отметил её готовность к диалогу. Он выразил уверенность, что участники фестиваля привезут домой любовь к России.

Фото: kremlin.ru

Всемирный фестиваль молодёжи-это международный фестиваль, который проводился с целью обмена идеями и культурой среди молодежи разных стран. Впервые он прошел в 1947 году в Праге, Чехословакия, и с тех пор проводится каждые два или три года, чередуясь с зимними Олимпийскими играми. Организатором фестиваля является Всемирная федерация демократической молодежи (WFDY). В рамках фестиваля проходят различные мероприятия, такие как конференции, семинары, выставки, концерты и спортивные соревнования.

ВФМ имеет большое значение для развития международного молодежного сотрудничества и взаимопонимания между народами. За время своего существования фестиваль стал символом дружбы и солидарности молодежи разных стран, а также платформой для обсуждения актуальных мировых проблем и поиска путей их решения.

В России Всемирный фестиваль молодёжи проводился в 1957, 1985 и 2017 годах.