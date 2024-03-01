В России впервые за постсоветский период выберут главу Верховного Суда

Высшая квалификационная коллегия судей объявила пост главы Верховного Суда вакантным

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Высший коллегиальный судейский орган-Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила о конкурсе на замещение должности главы Верховного суда.

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Прежний глава Верховного суда Вячеслав Лебедев скончался в возрасте 80 лет 23 февраля после 35 лет работы в должности главы Верховного суда. Таким образом, выборы главы Верховного суда будут происходить впервые с 1989 года. Соискатели на должность главы Верховного суда должны быть судьями по должности с большим опытом работы и широким перечнем судебной практики. Главу Верховного Суда по представлению ВККС представляет Совету Федерации Президент РФ, после чего происходит его утверждение.

Верховный Суд является высшим судебным органом по Конституции РФ, который может рассматривать дела по апелляциям из нижестоящих судебных инстанций. Президент РФ имеет право помилования.