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Сергей Лавров заявил, что страны Запада готовы поставить дальнобойное оружие Украине

Лавров: лимит жестов "доброй воли" России в сторону Запада уже давно исчерпан

1:01
Россия

Сергей Лавров заявил, что Украина утратила свой суверенитет.

Лавров: лимит жестов "доброй воли" России в сторону Запада уже давно исчерпан
Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В ходе выступления на конференции "Потерянное десятилетие для Украины" в медиацентре МИА "Россия сегодня" Сергей Лавров- министр иностранных дел России, сделал ряд важных заявлений.

Во-первых, министр отметил, что перспектив мирного соглашения по Украине не просматривается. "Мирный план Зеленского"-это пустышка, поскольку он не учитывает интересов России и не рассчитан на реализацию.

Во-вторых, он отметил, что в связи с тем, что украинские войска не имеют успеха на поле боя западные страны готовы поставлять Украине дальнобойное оружие, чтобы "доставать до сердца России" и тем самым сеять смуту, панику и недовольство властями среди граждан России.

Лавров отметил, что стратегия войны разрабатывается далеко не в Киеве, а по вопросу поддержки Украины наиболее радикальную позицию занимает не Вашингтон, а Лондон, который подстрекает киевский режим к ужесточению конфликта. 

Кроме того, министр отметил, что лимит жестов "доброй воли" России в сторону Запада уже давно исчерпан

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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