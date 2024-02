Сергей Лавров заявил, что страны Запада готовы поставить дальнобойное оружие Украине

Сергей Лавров заявил, что Украина утратила свой суверенитет.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic