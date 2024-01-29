Небо над Челябинском озарилось яркими вспышками и кое-где погас свет

Жители Челябинска сняли на видео яркие вспышки над городом

0:38 Your browser does not support the audio element. Россия Урал Челябинск

Яркие вспышки озарили небо над Челябинском вечером в понедельник. Жители города выкладывают в соцсети видео впечатляющего зрелища.

Фото: Russian Traveler

"Над Челябинском заметили рейв-вечеринку", — резвятся некоторые телеграм-каналы.

По словам главы областной Общественной палаты Николая Дейнеко, всполохи наблюдались к северо-западу от центра города.

Сразу после этого погас свет в районе Красное Поле, а также в соседней деревне Моховички, что даёт основания предположить короткое замыкание на электроподстанции. Впрочем, в областном управлении МЧС это пока не готовы подтвердить.