Небо над Челябинском озарилось яркими вспышками и кое-где погас свет

Яркие вспышки озарили небо над Челябинском вечером в понедельник. Жители города выкладывают в соцсети видео впечатляющего зрелища.
"Над Челябинском заметили рейв-вечеринку", — резвятся некоторые телеграм-каналы.
По словам главы областной Общественной палаты Николая Дейнеко, всполохи наблюдались к северо-западу от центра города.
Сразу после этого погас свет в районе Красное Поле, а также в соседней деревне Моховички, что даёт основания предположить короткое замыкание на электроподстанции. Впрочем, в областном управлении МЧС это пока не готовы подтвердить.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.