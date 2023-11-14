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На берегу озера Средний Кабан может появиться термальный комплекс

1:53
Россия

В Казани планируется возведение нового термально-оздоровительного комплекса, который успешно прошел историко-культурную экспертизу от комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия. Согласно документу, предполагаемое место для строительства комплекса расположено на Оренбургском тракте, рядом с озером Средний Кабан.

На берегу озера Средний Кабан может появиться термальный комплекс
Фото: openverse.org by Lee Edwin Coursey is licensed under CC BY 2.0

Площадь анализированной территории составила более 6,8 тысяч квадратных метров, с проверкой, проведенной с 20 сентября по 31 октября 2023 года. Заказчиком экспертизы выступило ООО "Поволжская археология". Благодаря этой экспертизе был проведен всесторонний анализ данных, исследований, а также подготовлены соответствующие документы.

Эксперты особенно обратили внимание на то, что новый термальный комплекс находится за пределами границ объектов культурного наследия регионального значения и не затрагивает территорию ближайших археологических находок, таких как "Кабанское городище" (или "Архиерейская дача") и "Борисковский могильник (X в.)". В феврале 2023 года в Госкомитете республики по туризму было обещано, что термальный комплекс будет построен в Авиастроительном районе Казани, но в настоящее время известно, что в этом районе ведется строительство нового жилого комплекса, сообщает inkazan.ru.

Также было известно, что планировалось открыть термы в ТЦ "Мега". В октябре текущего года также рассматривалась возможность создания 300-метрового бассейна с подогревом неподалеку от Центрального стадиона. Кроме того, рассматривалась возможность возведения термального комплекса на въезде в Зеленодольский район.

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Историко-культурное наследие Республики Татарстан
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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