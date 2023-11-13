Блогер из Татарстана получила дополнительное наказание за призывы к дезертирству

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Блогер из Татарстана, Парыина Абузарова, получила дополнительное наказание за обжалование предыдущего приговора, связанного с призывами к дезертирству. Информацию подтвердила пресс-служба. В марте 2023 года блогершу арестовали, а в сентябре она была признана виновной в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. В Ново-Савиновском районном суде ей было назначено три года лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: Нейросеть Шедеврум

После обращения в Верховный суд РТ со стороны самой блогерши, прокурора и адвоката, дополнительное наказание для Абузаровой было определено в виде лишения права администрирования сайтов в интернете на год.

"В остальном решение суда первой инстанции оставлено без изменения" — подчеркнули в пресс-службе.

Выяснилось, что в своем блоге блогерша призывала российских военнослужащих к дезертирству, при этом она не признала свою вину.

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