Госдума рассмотрит проект закона о сокращённой рабочей неделе

1:05 Your browser does not support the audio element. Россия

В нижнюю палату российского парламента внесли законодательную инициативу, согласно которой в стране должны сократить рабочую неделю на 1 час — до 39 часов с нынешних 40. Авторство законопроекта принадлежит сенатору от Ульяновской области Айрату Гибатдинову, пишет издание "МК".

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В пояснениях к проекту закона указано, что в Трудовом кодексе РФ уместно внести некоторые изменения. В частности, нужно прописать, что "продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих выходному дню или нерабочему праздничному, уменьшается на 1 час", — поясняется в обнародованном варианте.

Пояснительная записка также гласит, что россияне стали больше утомляться на работе, что ведёт к ухудшению показателей, а также к эмоциональному выгоранию сотрудников. В таком состоянии человек делает хуже свою работу и от этого проигрывают все — и сам гражданин, и государство в целом, приводит доводы автор инициативы.

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