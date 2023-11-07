В Ялте увековечат память о пароходе "Армения"

Колокол, поднятый с глубины полутора километров, будет выставлен в музее, а его точную реплику увидят посетители на набережной.

Фото: openverse.org by Downtown Warren History is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Санитарный пароход "Армения" был потоплен немецкими войсками у берегов Ялты в 1941 году.

Сегодняшние события являются частью инициативы "Теплоход "Армения". Вспомнить всех". Поднятый колокол будет выставлен в Ялтинском историко-литературном музее, а его точную копию разместят у стен часовни Новомучеников и Исповедников на набережной Ялты.

В кинотеатре "Сатурн" также запланирован показ документального фильма о пароходе "Армения", сообщает argumenti. ru.

Судно "Армения" было обнаружено в 2020 году на глубине 1500 метров в 15 морских милях от Ялты в результате совместной экспедиции Министерства Обороны и Центра Подводных Исследований Российского Географического Общества. Для обследования использовался телеуправляемый подводный робот, который помог обнаружить судовой колокол.

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