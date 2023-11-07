Ростовский губернатор объяснил звук взрыва в Таганроге

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Громкий хлопок напугал жителей Таганрога во вторник утром. Многие из них поделились своими впечатлениями в соцсетях.

Фото: Официальный портал правительства Ростовской области

По сообщениям очевидцев, грохот раздался где-то на окраинах города.

«Это произошло рядом с аэропортом», – уточнил телеграм-канал «Таганрог. Происшествия».

Возможно, это слышна работа ПВО, как уже бывало раньше, предположили таганрожцы.

Ясность внёс губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Системы ПВО не работали», – написал он в своём телеграм-канале.

Глава региона объяснил громкие звуки боевыми задачами, которые выполняют российские военные, участвующие в СВО. «И мы можем им помочь – не поддаваясь панике и доверяя только проверенным источникам информации», – заключил он.

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