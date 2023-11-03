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Владивосток основательно готовится к грядущей непогоде

1:56
Россия

Синоптики выпустили предупреждения о надвигающейся суровой погоде во Владивостоке 6 и 7 ноября. Администрация города и жители готовятся к зиме, поскольку столица Дальневосточного федерального округа готовится к циклону.

Владивосток основательно готовится к грядущей непогоде
Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Дорожники Владивостока и экстренные службы начали подготовку к работе в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями. Мэр города Константин Шестаков объявил, что муниципальное унитарное предприятие "Содержание городских территорий" заблаговременно приступило к подготовке. У них есть 212 единиц специальной техники, готовой к борьбе с осадками и их последствиями, что на 46 единиц больше, чем прошлой зимой. Новое оборудование было приобретено в лизинг, и был проведен капитальный ремонт существующих транспортных средств.

Кроме того, при необходимости город заключит контракты с другими предприятиями на использование грузовых автомобилей для ускорения работ по уборке снега. Дорожный патруль, оснащенный приборами мониторинга погоды, будет внимательно следить за ситуацией. Эти средства мониторинга будут размещены на возвышенностях, в которых, как известно, наблюдается обледенение на основе долгосрочных наблюдений.

В то время как прогнозы предсказывают сильный дождь в городе 6 ноября, существует также вероятность замерзания из-за сильного ветра и температуры, близкой к нулю. Город серьезно относится к этим предупреждениям, следя за тем, чтобы все оборудование было в рабочем состоянии, песчано-солевая смесь приготовлена, а необходимые химикаты готовы к применению. Механизаторы будут работать в дополнительные смены, чтобы устранить любые проблемы, вызванные погодой, сообщает zr.media.

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Зимний Владивосток. Море и мегаполис. #блогвладивосток
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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