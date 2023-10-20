Предприниматель из Удмуртии заподозрен в мошенничестве с квартирой работника

41-летний предприниматель из Балезинского района Удмуртии был задержан по подозрению в мошеннических действиях. Это событие подтвердили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики.
По версии следствия, подозреваемый, работающий индивидуальным предпринимателем в строительной отрасли, предположительно обманул 50-летнего местного жителя, который был нанят разнорабочим в его компанию, путем мошеннического приобретения квартиры сотрудника.
Ранее в этом году предприниматель, как сообщается, убедил сотрудника продать свою квартиру, якобы для того, чтобы приобрести строительные инструменты для работы, и пообещал организовать альтернативное жилье. Потерпевший согласился и продал свой дом по сниженной цене в соответствии с условиями подозреваемого. Однако предприниматель не выполнил своих обещаний и не предоставил работнику альтернативного жилья. Оставшись без жилья, работник был вынужден проживать на строительных площадках. Когда родственники жертвы узнали о сложившейся ситуации, они настоятельно призвали его обратиться в полицию.
В результате было возбуждено уголовное дело по обвинению в "мошенничестве, повлекшем лишение гражданина права на жилище". Хотя жертве была предоставлена некоторая компенсация, подозреваемый в настоящее время находится во временном заключении. Если его признают виновным, ему может грозить до 10 лет тюремного заключения, а также штраф в размере до одного миллиона рублей, сообщает udm-info.ru.
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