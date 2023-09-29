В Ростовской области пыталась сбежать чиновница, у которой нашли патроны и винтовку

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В Ростовской области сотрудник Чертковского управления Росреестра (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии) попыталась скрыться от следствия, когда у нее были обнаружены винтовка и боеприпасы к ней, сообщает региональное управление ФСБ (Федеральная служба безопасности).

Фото: https://search.creativecommons.org/

Дело касается предполагаемой незаконной схемы купли-продажи земельных участков в Чертковском районе Ростовской области. В ходе расследования одна из подозреваемых была задержана, и впоследствии по месту ее жительства был проведен обыск. Выяснилось, что задержанная была начальником районного отдела Росреестра.

В настоящее время чиновнице предъявлены уголовные обвинения, связанные с мошенничеством, и, если ее признают виновной, ей потенциально может грозить до 10 лет тюремного заключения. В ходе обыска по месту ее жительства власти обнаружили более пяти миллионов рублей, 200 ювелирных изделий, винтовку, 280 патронов и взрывное устройство.

Несмотря на ее попытки скрыться, подозреваемая была задержана и впоследствии заключена судом под стражу, сообщает rostovgazeta.ru.

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