Население сокращается: на двух родившихся в Удмуртии приходится трое умерших

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За первые семь месяцев 2023 года население Удмуртии сократилось более чем на четыре тысячи человек, в первую очередь из-за естественной убыли населения. За этот период в республике родилось 7 184 ребенка, что на 255 меньше, чем годом ранее, а умерло 10 278 человек, что на 671 меньше, чем годом ранее. В то время как сокращение численности населения продолжается, темпы его сокращения начали замедляться.

Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость в Удмуртии снизилась на 3,4%, а смертность — на 6,1%. Удмуртия занимает пятое место в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости и третье — по уровню смертности. Больше людей покидает регион, чем въезжает в него, что приводит к миграционным потерям в размере 983 человек за этот период.

Статистика браков и разводов также претерпела изменения. За первые семь месяцев 2023 года было заключено 4207 браков, что на 6,6% больше, чем в предыдущем году, и 3219 разводов, что на 2,0% больше. Это привело к улучшению соотношения браков и разводов по сравнению с предыдущим годом, сообщает udm-info.ru.

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Сокращение населения Удмуртии за 5 лет составило свыше 30 тысяч человек