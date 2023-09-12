Дни культуры Ростовской области пройдут в Белоруссии

2:24 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ростов-на-Дону

Дни культуры Ростовской области пройдут в Белоруссии с 21 по 24 сентября. Мероприятие, которое будет проводиться в соответствии с договоренностями между донским губернатором Василием Голубевым, президентом республики Александром Лукашенко и премьер-министром страны Романом Головченко, будет способствовать укреплению культурных связей.

Фото: https://www.donland.ru/

Как рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, решение о дальнейшей популяризации местной богатой культуры было принято губернатором с учетом успешного опыта при проведении Дней культуры южного региона в Санкт-Петербурге в прошлом году. Вдохновили и положительные отклики на мероприятие жителей Северной столицы и ее гостей.

"Более 700 деятелей культуры и искусства отправятся в Республику Беларусь, чтобы в течение четырех дней продемонстрировать достойный репертуар и высокое исполнительское мастерство", — отметил Игорь Гуськов.

Культурные мероприятия запланированы в Минске, Витебске и Слуцке. Торжественная церемония открытия состоится во Дворце Республики, после чего на сцене выступят артисты ансамбля песни и пляски донских казаков им. А. Квасова. Далее жителей и гостей Белоруссии ждет насыщенная культурная программа.

Узнать больше о донских ремеслах и промыслах можно будет на выставке, которую презентуют музеи Дона, публичная библиотека и компания "Семикаракорская керамика". Любители музыкально-драматического искусства смогут посмотреть оперу "Турандот" Пуччини и балет "Спартак" Хачатуряна. В репертуаре Дней культуры есть и классические театральные постановки — спектакли "Тихий дон" Шолохова, "Заходите, раз пришли" Шукшина.

Ансамбль песни и танца "Легенда" покажет музыкально-театрализованную постановку об атамане Матвее Платове — кстати, совсем недавно в Ростовской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 270-летию со дня рождения этого героя Отечественной войны 1812 года.

Ростовский симфонический оркестр порадует любителей классической музыки, а ансамбль "Православный Дон" покажет концертную программу "Здравствуй, моя Родина!".

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