Минобороны планирует ставить осуждённых на особый воинский учёт

1:06 Your browser does not support the audio element. Россия

Министерство обороны предложило внести изменения в положение о воинском учете, касающееся граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, пишет Russia Today.

Фото: openverse

В предложенных изменениях предлагается исключить пункт 15 из "Положения о воинском учете", который ранее запрещал гражданам, отбывающим наказание, вступать на воинский учет. Вместо этого предлагается ввести новый раздел, определяющий такой учет как "особый воинский учет".

Планируется вести такой учет на основе списков призывников и военнообязанных, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В июне Минобороны объявило о значительном расширении сети пунктов отбора на контрактную военную службу, а также увеличении числа инструкторов для работы с кандидатами.

По словам зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, с начала текущего года на контрактную службу в Вооруженные силы России было принято около 280 тысяч человек.

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