Беспилотники собирают на предприятиях Челябинской области

0:57 Your browser does not support the audio element. Россия Урал Челябинск

На Южном Урале две компании начали производство беспилотных летательных аппаратов (дронов). Об этом сообщил министр промышленности Павел Рыжий в ходе своего выступления в программе "Большая редакция" на страницах издания "Гранада-Пресс". Эти беспилотные устройства собираются с целью отправки их в зону суверенной воздушной охраны (СВО) и их использования именно там.

Фото: openverse

По информации источника, в настоящее время квадрокоптеры собираются из импортных комплектующих, однако в ближайшей перспективе планируется начать сборку дронов с использованием местных комплектующих из Челябинской области.

Ранее был обсужден государственный проект по развитию беспилотной авиации, и в связи с этим рассматривается возможность создания кластера для производства комплектующих для квадрокоптеров именно в Челябинской области, сообщает kursdela.biz.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.