Партия рыбы из северных районов поступила на лабораторную проверку в Хабаровск

1:11 Your browser does not support the audio element. Россия Дальний Восток Хабаровск

Безопасность и качество замороженной неразделанной кеты, добытой в Охотском районе Хабаровского края, будут подвергнуты тщательной проверке экспертами из ФГБУ "Хабаровский референтный центр Россельхознадзора". Для этой цели рыба будет уложена в лед, сохраняя свою неразделанность.

Фото: Benreis, CC BY 3.0

В процессе анализа, помимо стандартных лабораторных исследований, специалисты также проведут дополнительные тесты, которые требуются согласно стандартам Китая — страны, в которую будет экспортироваться продукция.

В рамках этих проверок все образцы рыбы будут проверены на содержание нитрозаминов, пестицидов, радионуклидов, полихлорированных бифенилов, а также наличие токсичных элементов, включая медь и хром. Не менее важными параметрами являются паразитологическая чистота, физико-химические и микробиологические показатели.

Процедура проверки продукции на соответствие высоким стандартам безопасности и качества обеспечивает доверие потребителей и гарантирует, что рыба, предназначенная для экспорта, полностью соответствует установленным требованиям.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.