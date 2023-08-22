Партия рыбы из северных районов поступила на лабораторную проверку в Хабаровск

Безопасность и качество замороженной неразделанной кеты, добытой в Охотском районе Хабаровского края, будут подвергнуты тщательной проверке экспертами из ФГБУ "Хабаровский референтный центр Россельхознадзора". Для этой цели рыба будет уложена в лед, сохраняя свою неразделанность.
В процессе анализа, помимо стандартных лабораторных исследований, специалисты также проведут дополнительные тесты, которые требуются согласно стандартам Китая — страны, в которую будет экспортироваться продукция.
В рамках этих проверок все образцы рыбы будут проверены на содержание нитрозаминов, пестицидов, радионуклидов, полихлорированных бифенилов, а также наличие токсичных элементов, включая медь и хром. Не менее важными параметрами являются паразитологическая чистота, физико-химические и микробиологические показатели.
Процедура проверки продукции на соответствие высоким стандартам безопасности и качества обеспечивает доверие потребителей и гарантирует, что рыба, предназначенная для экспорта, полностью соответствует установленным требованиям.
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