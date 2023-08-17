На фестиваль шаманизма в Туве соберутся около 150 шаманов со всей России

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Всероссийский фестиваль шаманизма "Дунгур", место проведения которого станет города Тува, посетят порядка 150 шаманов с различных уголков России. Организаторы мероприятия делятся подробностями.

Фото: Сергей Тарасенко / https://www.baikal-daily.ru

"На территории юрточного комлекса "Бий-Хем", который находится рядом с Кызылом, пройдет Всероссийский фестиваль шаманизма "Дунгур" им. М. Б. Кенин-Лопсана. На это мероприятие соберутся около 150 шаманов и представителей других языческих верований со всей России".

Тематические выставки, научный круглый стол "Шаманизм в Туве", обряды для гостей, а также голосование за лучшую шаманскую юрту — визитные карточки фестиваля.

Мероприятие пройдёт в период с 18 по 20 августа. Ожидается участие гостей из Монголии.

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