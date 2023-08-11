В Крыму усилились меры безопасности по ж/д перевозке пассажиров на полуостров

1:11 Your browser does not support the audio element. Россия

Перемещение граждан и гостей Крыма при помощи железнодорожных путей осуществляется с усилением всех мер безопасности, особенно после недавнего нападения на Крымский мост украинских БПЛА. Подробностями делится гендиректор компании — ж/д перевозчика "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ) Александр Ганов.

"Безопасность перевозок является приоритетом компании и всех, кто связан с железной дорогой. Безусловно есть координационный штаб на уровне Крымской железной дороги, крымских властей. Мы уже отработали все механизмы взаимодействия. <…> Все меры безопасности максимально усилены".

Уточняется, что сотрудники полиции и иных ведомств по охране порядка регулярно проверяют поезда, а также находятся на низком старте (ждут на критичных участках) в случае непредвиденной ситуации. Обстановку в самих вагонах контролируют сотрудники транспортной безопасности.

На данный момент, как сообщил гендиректор ГСЭ, также идут разговоры о создании тематических поездов совместно с сенаторами полуострова. Подробностей не раскрывают.

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