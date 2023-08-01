109 лет со дня вступления России в Первую мировую войну

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1 августа в России отмечают День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.

Фото: google.com

109 лет назад Российская Империя стала участником первого мирового конфликта, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время и 59 независимых государств.

Первая мировая война началась с убийства наследника австро-венгерского престола Франца-Фердинанда Габсбурга и переросла в противостояние двух групп держав, которые конкурировали в экономическом и политическом мировом влиянии. Станы Антанты (Британия, Франция, Сербия и Российская империя, и позже присоединившиеся Италия, Греция, Португалия, Румыния и США) пытались сохранить свое положение на мировой арене. В то время как центральные державы (Германия и Австро-Венгрия с союзниками Оттоманская Турция и Болгария) планировали войти в число лидеров и расшатывали положение противника.

В войне погибло почти 10 миллионов человек, а раненых достигло 21 миллиона.

Во многих российских и зарубежных городах на местах захоронений воинов проводят памятные мероприятия.

1 августа 2014 года, президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия памятника Героям Первой мировой в Парке Победы на Поклонной горе.

"Эта трагедия напоминает о том, к чему приводят агрессия и эгоизм, непомерные амбиции руководителей государств и политических элит, берущие верх над здравым смыслом. Вместо сохранения самого благополучного континента мира — Европы — подвергают ее опасностям", — сказал Путин на мероприятии.

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