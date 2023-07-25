На северо-востоке Москвы пройдет трехдневный интенсив по искусству стран мира

Образовательный интенсив продолжительностью в три дня, полностью посвященный искусству разных стран мира, запланирован на северо-востоке Москвы, в районе Северный, сообщается префектурой Северо-Восточного административного округа.
"С 26 по 28 июля, в районе Северный, состоится уникальный трехдневный интенсив "Искусство стран мира", в рамках которого дети смогут окунуться в удивительную историю развития различных наций", — заявили в префектуре.
Кроме того, участники смогут освоить различные техники рукоделия, такие как скрапбукинг, зародившийся в Англии, оригами из Японии и декупаж, возникший в Китае и получивший широкое распространение во Франции в XVI веке.
"Каждый день интенсива будет посвящен отдельному направлению, специалисты из центра подробно расскажут и покажут основные приемы работы с материалами", — отметили в префектуре.
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