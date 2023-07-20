Жильцы дома в центре Омска пожаловались на перебои с горячей водой на протяжении месяца

1:05 Your browser does not support the audio element. Россия

Жители многоквартирного дома в Омске уже почти месяц живут без горячей воды.

Фото: cityreporter.ru

Жителям Омска уже который день приходится жить без горячей воды из-за затянувшегося ремонта многоквартирного дома по адресу улица Фурманова, 6 в Центральном округе. В частности, с 22 июня в доме было отключено горячее водоснабжение. Об этом сообщает gorod55.ru.

По словам жильцов, жалобы в управляющую компанию не помогли решить этот вопрос. Также омичи отмечают, что с этим они сталкиваются не первый год. В этой связи им пришлось составить официальную претензию на управляющую компанию "Омск РТС", отправив в администрацию города.

Администрация Центрального округа уже уведомила жильцов дома о том, что "аварийный участок на ведомственных сетях локализован". Однако пока решаются разного рода бюрократические формальности, жильцы продолжают обходиться без горячей воды.

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Города Сибири. Омск