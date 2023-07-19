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Пушилин: Мариуполю требуется новое жильё из-за прироста населения

1:03
Россия

Мариуполь нуждается в дополнительных жилых постройках по причине резкого увеличения численности населения. Как сообщает врио главы ДНР Денис Пушилин, на сегодняшний день в городе проживает 280 тыс. человек.

Пушилин: Мариуполю требуется новое жильё из-за прироста населения
Фото: РБК

"У нас действительно сейчас большая потребность в новом жилье… с учётом того, что много жилья было разрушено, с учётом того, что люди возвращаются… Что касается Мариуполя, по нашим данным, более 280 тыс. проживают в данном городе".

Пушилин также добавил, что число строплощадок не равносильно количеству исходящих заявок. К текущему момент предпринимаются все меры по урегулированию данного вопроса. Так, до конца года обещают построить свыше трех тыс. квартир, детские сады и школы.

Напомним, ранее на территории Мариуполя начал работу восстановленный участок трамвайных путей, эксплуатация которых доходит до 10 км пути.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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