В Башкирии сотрудникам ряда заводов запретили пользоваться техникой Apple

0:46 Your browser does not support the audio element. Россия

В Башкирии сотрудникам предприятий, которые входят в состав "Ростеха", запретили пользоваться техникой Apple. Об этом пишет mkset.ru.

Фото: kod.ru

Как сообщает издание, запрет вводит в том числе Уфимское мотостроительное производственное объединение (УМПО). Информацию об этом подтвердили в пресс-службе организации.

В материале сказано, что технику Apple также нельзя использовать на заводе "НЕФАЗ" и Авиационном предприятии города Кумертау.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал телефоны фирмы Apple не очень безопасными, ведь их нередко используют для шпионажа. Он порекомендовал россиянам отказаться от этих устройств во избежание слежки.