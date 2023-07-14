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В Башкирии сотрудникам ряда заводов запретили пользоваться техникой Apple

0:46
Россия

В Башкирии сотрудникам предприятий, которые входят в состав "Ростеха", запретили пользоваться техникой Apple. Об этом пишет mkset.ru.

В Башкирии сотрудникам ряда заводов запретили пользоваться техникой Apple
Фото: kod.ru

Как сообщает издание, запрет вводит в том числе Уфимское мотостроительное производственное объединение (УМПО). Информацию об этом подтвердили в пресс-службе организации.

В материале сказано, что технику Apple также нельзя использовать на заводе "НЕФАЗ" и Авиационном предприятии города Кумертау.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал телефоны фирмы Apple не очень безопасными, ведь их нередко используют для шпионажа. Он порекомендовал россиянам отказаться от этих устройств во избежание слежки.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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