IT-эксперт Муртазин назвал единственный способ защиты от шпионажа iPhone

Согласно расследованию ФСБ, американские спецслужбы предприняли попытку провести разведывательную операцию. Предполагается, что они попытались "заразить" смартфоны Apple представителей дипведомств России и других стран с целью осуществления слежки.

Фото: https://unsplash.com/photos/bceDjSgmMUg

В результате расследования ФСБ пришла к выводу, что компания Apple тесно сотрудничает с американским разведывательным бюро, что позволяет США осуществлять наблюдение за иностранными дипломатами.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что все iPhone по своей природе подвержены внешнему наблюдению. Он упомянул о случаях слежки за Макроном и Меркель, в которых также фигурировали смартфоны Apple.

В беседе с Общественной Службой Новостей Муртазин отметил, что iPhone — не безопасный смартфон для использования. Особенно для политиков, государственных чиновников и бизнесменов в любой стране мира. Он рекомендует отказаться от использования iPhone ради того, чтобы устранить потенциальный риск слежки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.