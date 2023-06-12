В российском каршеринге доступны электромобили "Москвич-3е"

0:57 Your browser does not support the audio element. Россия

Российский каршеринг "Ситидрайв" располагает десятью электромобилями "Москвич-3е". На данный момент все машины находятся в Москве, позже появятся и в Санкт-Петербурге, заявили в пресс-службе компании.

Фото: www.autonews.ru

"В парке каршеринг-сервиса "Ситидрайв" появился электромобиль "Москвич-3е". На линию уже вышли 10 таких авто, пока только в Москве, позже "Москвич-3е" появится и в Санкт-Петербурге".

Помимо электромобилей пользователи могут воспользоваться обычными кроссоверами "Москвич-3", которые недавно пополнили автопарк "Ситидрайв": 100 автомобилей доступно в столичном парке, 200 - в парке Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планируемых поставках автомобилей "Москвич-3" для такси и каршеринга в размере 3 тысяч экземпляров.

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