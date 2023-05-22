Указом президента России Владимира Путина было постановлено назначить Сергея Бутина заместителем главы российского МИД. Соответствующий указ размещён на официальном сайте Кремля.
"Назначить Бутина Сергея Владимировича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации".
Стоит напомнить, что ранее Путин освободил Олега Сыромолотова от должности заместителя главы МИД России по вопросам противодействия терроризму.
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