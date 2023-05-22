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Сергей Бутин назначен замглавы МИД России по указу Путина

0:29
Россия

Указом президента России Владимира Путина было постановлено назначить Сергея Бутина заместителем главы российского МИД. Соответствующий указ размещён на официальном сайте Кремля.

Сергей Бутин назначен замглавы МИД России по указу Путина
Фото: РБК

"Назначить Бутина Сергея Владимировича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации".

Стоит напомнить, что ранее Путин освободил Олега Сыромолотова от должности заместителя главы МИД России по вопросам противодействия терроризму.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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