Молодёжь Волгограда не хочет возвращаться в Сталинград

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Последний опрос показал, что большинство горожан, а именно 74%, выступает против переименования Волгограда в Сталинград. Этот вывод особенно актуален среди молодых людей, отмечают аналитики исследовательской группы Russian Field.

Фото: Ютуб

В ходе опроса, в котором приняли участие тысяча жителей Волгограда, 74% из них заявили, что им нравится нынешнее название города. 18% поддержали идею назвать его Сталинградом, а 5% предпочли название Царицын, сообщает novostivolgograda.ru.

Специалисты отмечают, что женщины чаще, чем мужчины, предпочитают название Волгоград (77% против 69%). Молодые респонденты более склонны положительно относиться к существующему названию города: 86% жителей в возрасте от 18 до 29 лет предпочитают Волгоград. Старшим опрошенным, возрастом старше 60 лет, чаще нравится название Сталинград (37%).