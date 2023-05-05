Путин обсудил с Совбезом подготовку празднования Дня Победы

0:44 Your browser does not support the audio element. Россия

Одной из тем для обсуждения во время оперативного совещания президента России Владимира Путина с представителями Совета безопасности стала подготовка к скорому празднованию Дня Победы. Такую новость передаёт пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: РБК

"Обсуждался ряд вопросов, связанных с подготовкой празднования Дня Победы".

Напомним, что собрание прошло 5 мая, на нём присутствовали верхи правительства РФ, начиная от директор ФСБ Александра Бортникова и заканчивая зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым.

Ранее Песков сообщал, что традиционный приём ветеранов Великой Отечественной войны в честь праздника Победы не состоится.

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