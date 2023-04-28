Решетников: наблюдается рост числа работающих в России граждан Узбекистана за семь лет

За последние семь лет наблюдается четырехкратный прирост жителей Узбекистана, которые приезжают работать в Россию. Об этом проинформировал министр экономического развития России Максим Решетников во время международного инвестиционного форума в Ташкенте.
"Мы очень ценим, что в Узбекистане работает 3 000 компаний с участием российского капитала, и эти компании прекрасно себя чувствуют"
Отмечается, что прошлый год пополнился 700 компаниями, где задействован российский и узбекистанский труд.
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