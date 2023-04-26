В Хабаровском крае зафиксировано распространение опасного заболевания среди животных.
Как сообщает transsibinfo.com, в Хабаровском крае фиксируются случаи лейкоза у коров. Данное заболевание опасно, поэтому фермерам в случае повторного получения положительного анализа рекомендуют провести забой больных коров.
Отмечается, что в течение 26 апреля в сёлах Галкино, Смирновка, Свечено и Константиновка будут работать мобильные бригады врачей. Помимо осмотра крупного скота будет бесплатно производиться вакцинация собак и кошек.
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