В Хабаровском крае действуют 19 очагов лейкоза крупного рогатого скота

0:39 Your browser does not support the audio element. Россия

В Хабаровском крае зафиксировано распространение опасного заболевания среди животных.

Как сообщает transsibinfo.com, в Хабаровском крае фиксируются случаи лейкоза у коров. Данное заболевание опасно, поэтому фермерам в случае повторного получения положительного анализа рекомендуют провести забой больных коров.

Отмечается, что в течение 26 апреля в сёлах Галкино, Смирновка, Свечено и Константиновка будут работать мобильные бригады врачей. Помимо осмотра крупного скота будет бесплатно производиться вакцинация собак и кошек.

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Как будут лечить коров от лейкоза