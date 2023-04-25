АвтоВАЗ планирует вариант сборки Lada Vesta в Узбекистане

0:48 Your browser does not support the audio element. Россия

Автомобилестроительная компания АвтоВАЗ намерена рассмотреть возможность сборки машин Lada Vesta на территории Узбекистана. Об этом сообщил глава организации Максим Соколов в ходе пленарной сессии на "Иннопроме" в Ташкенте.

"Уже сейчас мы совместно с нашим партнёром рассматриваем активно ближайшие планы по восстановлению сборки наших автомобилей. Причём это будет флагманская модель — модель Lada Vesta нового поколения"

К текущему моменту продажи АвтоВАЗа за март 2023 года возросли на 89,9% по сравнению с прошлогодним показателем. Общее количество проданных машин составило 23 335 коммерческих и пассажирских автомобилей.

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