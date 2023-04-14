Отсидевший почти 20 лет в заключении "челябянский маньяк" может быть невиновен

1:18 Your browser does not support the audio element. Россия

Почти 20 лет пробыл в заключение Александр Корочкин, которого прозвали "челябинским маньяком". Стало известно, что он может быть непричастен к преступлениям.

Александра Корочкина арестовали в 2004 году за целую серию убийств и изнасилований. Тогда убийца подходил в местном лесопарке к влюблённым парочкам, мужчин убивал, а их подруг насиловал. Эта серия преступлений вызвала очень широкий резонанс, и сыщики поймали подозреваемого буквально за несколько месяцев, как напоминает Telegram-канал "112".

Корочкин вину не признал, улики в отношении него были косвенными, но суд всё равно приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Всё это время его адвокаты писали жалобы, которые оставались без внимания, хотя в городе продолжались преступления с таким же почерком.

И вот теперь, когда Корочкину осталось отсидеть менее года, в вещах скончавшегося в Челябинске пожилого охотника обнаружили пистолет. После проверки по базе данных установлено, что именно он использовался во время всех без исключения нападений того самого "челябинского маньяка". Новые факты сейчас изучают следователи.

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Маньяки выходят на свободу