Криминалист Антонян: если маньяков продолжат выпускать на волю, общество будет в опасности

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

В России существует практика выпускать маньяков, признанных невменяемыми, на волю после прохождения лечения. Это может привести к серьёзным и опасным последствиям для общества, уверен доктор юридических наук, профессор, криминалист Юрий Антонян.

В пример он привёл Егора Хабарова, убившего нескольких молодых людей, увлекающихся компьютерами. Психиатры признали мужчину невменяемым и в 2012 году отправили на принудительное лечение. Некоторое время назад жители Екатеринбурга опознали маньяка, разгуливающего на свободе.

"Вполне может быть, что врачи пришли к выводу, что уральский маньяк больше не опасен. Другой вопрос, насколько этот вывод может быть обоснован", — подчеркнул эксперт в интервью Общественной Службе Новостей.

Антонян согласен, что больных людей нужно лечить, а не держать в тюрьме, но решение об их освобождении должны принимать не только врачи но и прокурор, который будет отвечать за объективность и ответственность медицинского заключения.

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