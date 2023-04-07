Задержанного украинского пилота Аэропракта А-22 арестовали на два месяца

1:07 Your browser does not support the audio element. Россия

Задержанного пилота украинского сверхлёгкого самолёта решено арестовать на два месяца. Его подозревают в серийных атаках на Брянскую область.

На первом после своего задержания допросе уроженец Харьковской области пилот-инструктор Алексей Морозов уверял, что является мирным гражданским лётчиком, который осуществлял фотосъёмку. Но теперь его подозревают в серийных атаках в Брянской области, включая сброс бомбы на электроподстанцию.

По информации Telegram-канала Mash, Морозов быстро понял, что его легенда про тренировочный полёт нежизнеспособна. Впоследствии в отделении полиции он признался, что испытывает ненависть к русским и будет продолжать их убивать и резать, как только произойдёт обмен.

В настоящий момент в отношении этого украинца возбуждено сразу два уголовных дела — по факту незаконного пересечения государственной границы России и по факту терроризма. Есть подозрение, что Морозов принимал участие в нескольких атаках на объекты Брянской области.

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