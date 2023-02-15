Смольный требует уничтожить действующую ледовую арену в Озерках

Администрация Петербурга считает необходимостью снести ледовую арену "Озерки". Объект является действующим: местные жители водят туда детей на хоккей и другие спортивные занятия.

Комитет по контролю за имуществом (КПИ) судится с возможным пользователем ледовой арены "Озерки". Чиновники требуют снести объект, поскольку его постройку считают "самовольной". Если условие не выполнят, истцы просят Арбитражный суд назначить ООО "Инвестиционная компания "Две столицы" неустойку и позволить заняться демонтажем Центру повышения эффективности управления госимуществом. Суд состоится в апреле.

Ледовая арена "Озерки" находится рядом с одноименной ж/д-станцией и является действующим объектом. Местные жители отводят детей туда для занятий хоккеем, фигурным катанием и другим спортивным досугом. Если Смольный выиграет судебное разбирательство, район лишится важного спортивного объекта.

Ликвидация еще одной подобной площадки обращает внимание на ситуацию с доступностью спорта в Петербурге в целом. На портале "Наш Санкт-Петербург" постоянно появляются сотни жалоб на неудовлетворительное состояние хоккейных "коробок". Проблема является системной, но решения со стороны Смольного нет.

Город также несколько лет не может достроить Ледовый дворец спорта для Обуховского завода. Ответственным за это назначен губернатор Александр Беглов по поручению президента. Также на протяжении трех лет строится "СКА Арена", попавшая в целый ряд скандалов.

Ситуация в спортивной сфере привела к тому, что город федерального значения и фактически вторая столица по итогам осени 2022 года оказалась на 22-м месте в рейтинге приверженности населения к здоровому образу жизни.