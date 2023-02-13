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Александр Приходько

Беглов рискует провалить поручение президента о строительстве дворца спорта для Обуховского завода

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин призвал руководство Санкт-Петербурга рассмотреть вопрос о софинансировании строительства Ледового дворца спорта для Обуховского завода. Однако с возведением такого рода объектов, как и с выполнением поручений главы государства, у губернатора Александра Беглова и чиновников из Смольного имеется ряд системных проблем.

Беглов рискует провалить поручение президента о строительстве дворца спорта для Обуховского завода

Президент Владимир Путин рекомендовал правительству Санкт-Петербурга рассмотреть вопрос о софинансировании строительства Ледового дворца спорта для Обуховского завода. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, утвержденном 8 февраля главой государства по итогам встречи с работниками акционерного общества "Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз — Антей" — Обуховский завод", состоявшейся 18 января 2023 года.

"Рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга совместно с акционерным обществом "Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз — Антей" — Обуховский завод" обеспечить передачу акционерному обществу "Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз — Антей" — Обуховский завод" земельного участка для строительства Ледового дворца спорта; рассмотреть вопрос о софинансировании строительства Ледового дворца спорта", — говорится в тексте документа.

Ответственным за исполнение поручений назначен губернатор Северной столицы Александр Беглов, которому предстоит представить доклад президенту по проделанной работе до 1 мая 2023 года.

Необходимо отметить, что вопрос обеспечения как профессиональными, так и любительскими ледовыми площадками в Петербурге стоит достаточно остро. Так, уже на протяжении трех лет ведется строительство многофункционального спортивно-досугового комплекса "СКА Арена", который фигурировал за это время в целом ряде скандалов. Как сообщали СМИ, за возведением объекта могут скрываться финансовые интересы Смольного.

При посещении строительной площадки "СКА Арены" в марте прошлого года губернатор Беглов заявил, что строительство комплекса — это большой шаг вперед в развитии городской инфраструктуры, так как создается очень удобное и безопасное пространство.

"Он станет новой визитной карточкой Петербурга и даст городу дополнительные рабочие места. На этой арене будут проходить не только соревнования по хоккею, но и состязания в других видах спорта", — подчеркнул Александр Дмитриевич.

Однако с тех пор работы на объекте так и не были завершены, а в информационном пространстве неоднократно освещали непрозрачность концессионных соглашений в рамках реализации проекта строительства, указывая на бесконтрольное расходование выделяемых из городского бюджета средств. Применяемая в рамках строительства "СКА Арены" модель, как отмечал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, напоминает "серую схему" по выводу средств в пользу доверенных компаний, которые могут иметь договоренности с администрацией Александра Беглова.

По информации ряда источников, на фоне срыва сроков реализации проекта и высокого риска превращения стадиона в очередной долгострой ситуацией заинтересовалась Федеральная служба безопасности. Не исключено, что в ходе проверок могут быть выявлены признаки финансовой заинтересованности не только чиновников городской администрации, но и лично губернатора Беглова.

Похожая ситуация сложилась в Северной столице и с любительскими ледовыми площадками. На портале "Наш Санкт-Петербург" публикуется большое количество жалоб на неудовлетворительное состояние "коробок" в разных районах города. При этом проблема носит системный характер, но комплексного решения со стороны Смольного нет. Такие вопросы, если и решаются, то исключительно "точечно" и лишь после многочисленных обращений горожан.

Стоит учесть, что проблема остается актуальной на протяжении нескольких лет. Еще в феврале 2021 года депутат Алексей Цивилев заявлял о множестве открытых катков для массового и спортивного использования, которые находятся в заброшенном состоянии, и просил Комитет по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга оказать содействие в разработке дорожной карты по их использованию. Но в Смольном посчитали, что в дополнительной инвентаризации городски катки не нуждаются.

"Большинство катков и хоккейных площадок расположено во дворах и находится в ведении государственных учреждений физкультуры и спорта. Также катки подготавливают коммерческие и образовательные организации, муниципалитеты, подростково-молодежные клубы и ТСЖ", — заявили в комитете, отвечая на запрос журналистов.

В целом в Петербурге сохраняются низкие темпы сдачи спортивных объектов, что не способствует развитию спортивной культуры во втором по значению городе страны. В некоторых районах местные жители годами ждут появления обещанных спортплощадок, однако вместо этого вынуждены наблюдать лишь заброшенные пустыри. При этом губернатор Александр Беглов называл Петербург "спортивной столицей" России, несмотря на то, что подобные заявления идут вразрез с реальной ситуацией в городе.

Реальность такова, что осенью 2022 года Петербург оказался лишь в третьей десятке российских регионов по приверженности населения к здоровому образу жизни — на 22 месте. Такие низкие показатели "спортивной столицы" России связывали именно с неэффективной политикой Смольного в этом направлении и недостаточным вниманием администрации Беглова к состоянию спортивных объектов. В связи с сложившейся ситуацией существует риск, что команда действующего градоначальника провалит поручение президента по привлечению 75% петербуржцев к занятиям спортом до 2030 года.

Серьезные трудности у Александра Беглова наблюдаются и с выполнением других поручений главы государства. По итогам 2022 года скопился целый ряд обещаний губернатора, которые он давал как президенту, так и петербуржцам. Среди них СМИ выделяли развитие метрополитена, развернутую транспортную инфраструктуру, решение проблем обманутых дольщиков, расселение коммуналок и многое другое, чего в результате горожане так и не дождались. В общей сложности за неполные 4 года на губернаторской должности в Северной столице Александр Дмитриевич успел дать президенту множество обещаний, срок выполнения которых истек в 2022 году.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы владимир путин санкт-петербург александр беглов
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