Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Леонков сообщил, что для успеха ВС РФ в СВО нужно устранить пробелы в ОПК
Филипчук: жителей Каховского района эвакуируют в Туапсе
Прилепин: "Оказалось, что мы с одной Украиной не можем справиться"
RusVesna: "Малый муравейник" у Донецка стал кладбищем для военных ВСУ
Экстрасенс Янко: у руководства РФ есть чёткий план по Херсону
Медведев: Россия по очевидным причинам пока не использовала весь свой арсенал
Рогозин во главе группы "Царские волки" рассказал о новейших беспилотниках РФ
Кулеба готов подумать над переговорами с Лавровым
МО Украины: ВСУ собираются "освобождать" Кинбурнский полуостров

Петербургские малыши вынуждены играть среди обрезков труб

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Благоустройство детской площадки возле детсада № 25 едва не закончилось травмами. Старые качели и горки демонтировали, оставив над землей неровные металлические "пеньки". Рядом установили новые качели, горки и песочницы, не обращая внимания на то, что при беге дети могут зацепиться и споткнуться о куски труб. "Излишним" посчитали и замену защитного резинового покрытия, хотя предыдущее прохудилось, истончилось и больше не выполняет свои функции.

 

Качество работ по установке детской площадки вызвало шок у жителей Центрального района. Горожане считают, что в Смольном показали профнепригодность, обустроив пространство для игр с очевидными нарушениями. По оценке местных жителей, прежние аттракционы были в хорошем состоянии, а главное — безопасны, однако чиновникам, вероятно, понадобилось "освоить" бюджет под конец года.

 

"Как можно было оставить такое (торчащие острые кое-как спиленные металлические столбы) на детской площадке! И покрытие всё испохабили, остались дыры от старой площадки. Не благоустройство, а вредительство!" — пишет Анастасия.

"Ребёнок ходит в этот сад. Сначала очень обрадовались, что будет новая площадка. А зря! Покрытие не поменяли, хотя оно уже всё просело и пришло в негодность. После производства работ не восстановили благоустройство в полном объёме", — подчеркивает Марина.

 

После жалоб горожан трубы забили в грунт, однако в городе находятся и другие площадки, безопасность которых находится под сомнением.

 

Показательна ситуация во дворе дома 47 на улице Пархоменко. Как сообщают городские активисты, площадка уже много лет находится в аварийном состоянии. Место для игр "оборудовано" сломанными деталями с острыми штырями, песочница стоит пустая, а слой песка возле горки явно недостаточен, чтобы амортизировать приземление. Горожане отмечают, что опасаются оставлять детей на таких площадках.

 

Небезопасность детских пространств для игр — общая проблема для Санкт-Петербурга. Пока губернатор Александр Беглов осматривает благополучные дворы с качелями и каруселями, во многих домах обустройство дворов не отвечает нормам. Горки расположены "вплотную" к другим аттракционам, амортизирующее покрытие отсутствует, ступеньки прогнили либо утеряны. Обращения горожан, как правило, ни к чему не приводят, так как чиновники отвечают отписками.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
Популярное
Силовые структуры
Бронетехника НАТО массово движется по дорогам Херсонщины

По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.

Бронетехника НАТО массово движется по дорогам Херсонщины
FT: Россия может нанести по территории Украины удар электромагнитным импульсом
Силовые структуры
FT: Россия может нанести по территории Украины удар электромагнитным импульсом
Силовые структуры
Рожин: российские спецслужбы получили доступ к целой ракете РСЗО HIMARS
Силовые структуры
Солдат ВСУ заснял на видео попадание БПЛА "Ланцет" ВС РФ в ЗРК у Артёмовска
Игорь Буккер Почему исчезли документы о Мюнхенском сговоре Игорь Буккер Сергей Костин Не сносить вам... бороды: Как Пётр I европейские порядки вводил Сергей Костин Любовь Степушова Индия спасает Россию, а Россия - Индию, поэтому Запад проиграет Любовь Степушова
Силовые структуры
Ходаковский: после отвода ВС РФ из Херсона высвободится крупная группировка ВСУ
Силовые структуры
Антоновский мост и мост на Каховскую ГЭС уничтожены
Дмитрий Медведев требует прекратить паникёрство по поводу Херсона
Силовые структуры
Дмитрий Медведев требует прекратить паникёрство по поводу Херсона
Последние материалы
Камень лжи убил неверную жену
Экстрасенс Янко: у руководства РФ есть чёткий план по Херсону
Она верующая, а он — нет. Как понять друг друга?
Медведев: Россия по очевидным причинам пока не использовала весь свой арсенал
Рогозин во главе группы "Царские волки" рассказал о новейших беспилотниках РФ
Кулеба готов подумать над переговорами с Лавровым
МО Украины: ВСУ собираются "освобождать" Кинбурнский полуостров
Рогов: Киев может перекинуть с Херсонского направления до 40 тысяч бойцов
"Музыкальная библия" прозвучит в Московской консерватории
Садальский раскритиковал "миротворца" Эрдогана: На шакальство какое-то смахивает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников