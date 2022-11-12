Петербургские малыши вынуждены играть среди обрезков труб

Благоустройство детской площадки возле детсада № 25 едва не закончилось травмами. Старые качели и горки демонтировали, оставив над землей неровные металлические "пеньки". Рядом установили новые качели, горки и песочницы, не обращая внимания на то, что при беге дети могут зацепиться и споткнуться о куски труб. "Излишним" посчитали и замену защитного резинового покрытия, хотя предыдущее прохудилось, истончилось и больше не выполняет свои функции.

Качество работ по установке детской площадки вызвало шок у жителей Центрального района. Горожане считают, что в Смольном показали профнепригодность, обустроив пространство для игр с очевидными нарушениями. По оценке местных жителей, прежние аттракционы были в хорошем состоянии, а главное — безопасны, однако чиновникам, вероятно, понадобилось "освоить" бюджет под конец года.

"Как можно было оставить такое (торчащие острые кое-как спиленные металлические столбы) на детской площадке! И покрытие всё испохабили, остались дыры от старой площадки. Не благоустройство, а вредительство!" — пишет Анастасия. "Ребёнок ходит в этот сад. Сначала очень обрадовались, что будет новая площадка. А зря! Покрытие не поменяли, хотя оно уже всё просело и пришло в негодность. После производства работ не восстановили благоустройство в полном объёме", — подчеркивает Марина.

После жалоб горожан трубы забили в грунт, однако в городе находятся и другие площадки, безопасность которых находится под сомнением.

Показательна ситуация во дворе дома 47 на улице Пархоменко. Как сообщают городские активисты, площадка уже много лет находится в аварийном состоянии. Место для игр "оборудовано" сломанными деталями с острыми штырями, песочница стоит пустая, а слой песка возле горки явно недостаточен, чтобы амортизировать приземление. Горожане отмечают, что опасаются оставлять детей на таких площадках.

Небезопасность детских пространств для игр — общая проблема для Санкт-Петербурга. Пока губернатор Александр Беглов осматривает благополучные дворы с качелями и каруселями, во многих домах обустройство дворов не отвечает нормам. Горки расположены "вплотную" к другим аттракционам, амортизирующее покрытие отсутствует, ступеньки прогнили либо утеряны. Обращения горожан, как правило, ни к чему не приводят, так как чиновники отвечают отписками.