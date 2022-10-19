Песков: в Кремле частично сохраняются ограничения по ковиду

В Кремле продолжают соблюдать эпидемиологическую предосторожность, отдельные карантинные меры пока сохранены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Частично они сохраняются, действительно, меры предосторожности и в отношении мероприятий с участием президента тоже" — рассказал он в интервью агентству ТАСС.

Также Песков отметил, что все работники администрации президента регулярно проходят тестирование на коронавирус.