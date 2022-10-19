В Кремле продолжают соблюдать эпидемиологическую предосторожность, отдельные карантинные меры пока сохранены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Частично они сохраняются, действительно, меры предосторожности и в отношении мероприятий с участием президента тоже" — рассказал он в интервью агентству ТАСС.
Также Песков отметил, что все работники администрации президента регулярно проходят тестирование на коронавирус.
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