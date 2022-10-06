Смольный продолжает "изгонять" музыкантов из центра Петербурга

Получение Смольным права на определение адресов площадок для выступлений уличных музыкантов станет очередным ударом по культурному облику Северной столицы. Сам факт наличия подобной бюрократической процедуры скорее спровоцирует отток любителей такого вида творчества, нежели приведет к каким-либо иным позитивным результатам.

Ранее стало известно, что петербургские чиновники получат право определять адреса площадок для выступлений уличных музыкантов. Соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении.

"Музыканты смогут подать заявку за 15 дней до даты выступления. Основанием для отказа является ситуация, когда место было ранее зарезервировано", — указано в сообщении пресс-службы Смольного.

СМИ уже обращали внимание, что инициативы чиновников, направленные на ограничение деятельности уличных артистов, носят деструктивный характер и буквально сковывают руки самим музыкантам. Так, активисты "Города перемен" отмечали, что речь идет не только о согласовании мест для выступлений, но и установке минимальной громкости.

Сами уличные артисты убеждены, что инициатива Смольного не учитывает их интересов. Документ необходимо редактировать и согласовывать — это стало очевидно после серии "перекрестков" по датам и часам между исполнителями — один гитарист договорился с профильной структурой на выступление в районе Дворцовой площади на полдень, но на это место в то же самое время явились другие музыканты.

Несмотря на опасения и предостережения, очевидно, что Смольный продолжает политику усложнения жизни уличным музыкантам. Стоит учитывать, что артисты, не привыкшие работать с государственными структурами и ни разу не "воевавшие" с бюрократической машиной, могут отказаться от своих интересов и вовсе покинуть городские улицы.

Отметим, что возглавляемую Александром Бегловым городскую администрацию критиковали за срывы в том числе известных музыкальных групп. Наиболее ярким примером можно назвать возглавляемый Сергеем Шнуровым коллектив "Ленинград", которому запретили выступление в финале Суперкубка в Петербурге. Аналогичным образом поступили с несостоявшимся концертом Павла Пламенева в клубе "Аврора".