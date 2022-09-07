В Белгородской области, которая граничит с Украиной, продлили высокий уровень террористической опасности. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, этот режим будет действовать до 22 сентября 2022 года. Как пояснил Гладков, правоохранительные органы и представители власти продолжат обеспечивать безопасность на территории Белгородской области.
Он также добавил, что в текущей ситуации без таких мер нельзя обойтись.
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