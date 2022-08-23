Музеи и театры Москвы присоединились к программе "Миллион призов"

В рамках акции #ВыбираемВместе2022 партнёрами программы "Миллион призов" стали 18 музеев Москвы и 22 театра. Участники онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов 9-11 сентября смогут обменять выигранные по программе баллы на билеты в заведения культуры.
Каждый избиратель, который проголосует на выборах муниципальных депутатов дистанционно, автоматически станет участником программы "Миллион призов". В рамках неё можно выиграть автомобиль или сертификаты на три, четыре, пять или десять тысяч баллов.
К партнёрам программы помимо магазинов и ресторанов присоединились музеи и театры города: музей-панорама "Бородинская битва", музей-усадьба "Кусково", Государственный музей Владимира Высоцкого, Музей истории ГУЛАГа, Галерея Ильи Глазунова, Московский театр на Таганке, "Мастерская Петра Фоменко", "Современник", Театр Олега Табакова, Ленком Марка Захарова, Театр кошек Юрия Куклачева и другие.
Каждый выигранный балл равен одному рублю. Обменять их на билеты можно будет на сайте ag-vmeste.ru. Сначала потребуется авторизоваться, затем перейти в раздел "Поощрения", выбрать категорию #ВыбираемВместе2022 и кликнуть по карточке интересующего театра или музея.
Билеты на спектакль появятся в личном кабинете на ag-vmeste.ru и на электронной почте избирателя.
Напомним, что для участия в онлайн-голосовании необходимо завести полную учётную запись на портале mos. ru. Подробный алгоритм регистрации представлен на этом сайте.
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